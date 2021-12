La terza dose protegge da Omicron. 110 miliardi in più alla sanità in tre anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ministero della Salute: «Il booster funziona contro la malattia grave». Corsa contro il tempo per completare la vaccinazione. In tre settimane la variante sudafricana è passata in Francia dal 13% al 63% dei casi diventando dominante Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ministero della Salute: «Il booster funziona contro la malattia grave». Corsa contro il tempo per completare la vaccinazione. In tre settimane la variante sudafricana è passata in Francia dal 13% al 63% dei casi diventando dominante

ladyonorato : L’istituto Koch in Germania ha pubblicato oggi i dati ufficiali sui casi #Omicron: 95,58% fra completamente vaccina… - borghi_claudio : Dati di ieri sul tracciamento positivi regione Toscana. Unici due decessi registrati avevano 3 dosi. Rispetto alla… - Corriere : «Con la terza dose il livello di anticorpi neutralizzanti aumenta in modo rivelante (con Pfizer di 25 volte). Un va… - HernandMaren : RT @ladyonorato: L’istituto Koch in Germania ha pubblicato oggi i dati ufficiali sui casi #Omicron: 95,58% fra completamente vaccinati (28%… - AlessandraTadd4 : RT @vecchiotrombone: @grotondi Veramente mi risulta che il 90% degli italiani adulti si è vaccinato, sta facendo in massa la terza dose ed… -