“La svolta del vaccino e la ripresa di Bergamo” negli auguri di fine anno del sindaco Gori (Di venerdì 31 dicembre 2021) Bergamo. Gli auguri di fine anno del sindaco Giorgio Gori. Il primo cittadino ha pubblicato sui propri canali social un video per salutare i dodici mesi appena trascorsi e augurarne altrettanti, migliori. Il filmato è accompagnato da un messaggio: “La svolta del vaccino, la straordinaria ripresa di Bergamo, l’incertezza di queste ultime settimane, gli impegni che ci aspettano nei prossimi mesi. In questo breve messaggio, a cavallo tra 2021 e 2022, ho condensato riflessioni e speranze che voglio condividere con i miei concittadini. Con gli auguri più affettuosi per il nuovo anno”. Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021). GlididelGiorgio. Il primo cittadino ha pubblicato sui propri canali social un video per salutare i dodici mesi appena trascorsi e augurarne altrettanti, migliori. Il filmato è accompagnato da un messaggio: “Ladel, la straordinariadi, l’incertezza di queste ultime settimane, gli impegni che ci aspettano nei prossimi mesi. In questo breve messaggio, a cavallo tra 2021 e 2022, ho condensato riflessioni e speranze che voglio condividere con i miei concittadini. Con glipiù affettuosi per il nuovo”.

