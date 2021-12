La serie The Morning Show ha aiutato a scoprire un vero caso di abuso sessuale nel mondo della tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’impatto di The Morning Show ha superato ogni aspettativa ed è andato ben oltre il dibattito sul tema delle molestie sessuali nel mondo del lavoro. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, riportata da The Hollywood Reporter, durante la fase di sviluppo della serie di Apple Tv+ è stato scoperto un grave caso di molestie sessuali su cui è partita un’indagine. Nel periodo in cui il creatore di The Morning Show, Jay Carson, stava facendo delle ricerche sul tema per dare forma al progetto, si è imbattuto in una persona che ha accusato il produttore tv Michael Corn di aver commesso abusi sessuali. Gli eventi in questione si sono verificati nell’ambito di ABC News, una delle società di produzione della compagnia Disney: Carson ne è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’impatto di Theha superato ogni aspettativa ed è andato ben oltre il dibattito sul tema delle molestie sessuali neldel lavoro. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, riportata da The Hollywood Reporter, durante la fase di sviluppodi Apple Tv+ è stato scoperto un gravedi molestie sessuali su cui è partita un’indagine. Nel periodo in cui il creatore di The, Jay Carson, stava facendo delle ricerche sul tema per dare forma al progetto, si è imbattuto in una persona che ha accusato il produttore tv Michael Corn di aver commesso abusi sessuali. Gli eventi in questione si sono verificati nell’ambito di ABC News, una delle società di produzionecompagnia Disney: Carson ne è ...

