La Salernitana verso l’esclusione dalla serie A | cosa succede al campionato senza un acquirente entro Capodanno

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sela mezzanotte di oggi lanon dovesse trovare alcunavverràdaldiA. Dopo la promozione nella massima, raggiunta la scorsa stagione, per il club era stata fissata una scadenza. Quando la squadra militava inB aveva due proprietari, Claudio Lotito, attrail figlio Enrico che era intestatario, e Marco Mezzaroma, suo cognato. Tuttavia secondo le regole della FIGC, Lotito essendo già proprietario della Lazio non può gestire due o più squadre che militano nello stesso. Inoltre le norme vietano che il proprietario di una società passi le sue quote ad un parente, fattore che di fatto ha escluso anche Mezzaroma...

... ma della volontà di evitare che la squadra venga esclusa e spedita nelle categorie minori qualora non ci fossero altre offerte, salvando laper poi " traghettarla "una nuova ...Come cambia la Serie A Con l'esclusione delladal campionato di Serie A, secondo quanto riportato dall'articolo 53 delle Noif ogni risultato sarà annullato e non avrà "valore per la ...Sport - Previste variazioni nella classifica del massimo campionato, con le retrocessioni che passano da tre a .... Quando la squadra militava in Serie B aveva due proprietari, Claudio Lotito , ...Ora o mai più: si decide oggi il futuro della Salernitana. Entro le ore 23.59, chi vuole acquistare la società deve presentare un'offerta ...