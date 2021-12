La Russia scioglie la Ong che indaga sui crimini sovietici: un cinismo a cui l’Occidente non è estraneo (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’errore più grande che si può compiere nell’atto di giudicare fatti storici e politici è quello di applicare il criterio morale. Il più grave per due ragioni sostanziali: la prima conduce a pensare che taluni soggetti politici siano mossi dal “bene”, per cui la ragione starebbe sempre e comunque dalla loro parte, a prescindere dalle azioni che compiono in nome di quella medesima ragione. La seconda spinge a convincersi che il bene e il male siano effettivamente individuabili con infallibile certezza, e soprattutto separabili nettamente: per cui da una parte ci sono i buoni e dall’altra i cattivi. Da una parte i depositari di tutte le ragioni e dall’altra i titolari di tutti in torti. La nostra epoca sciagurata, in cui domina la logica binaria e manichea dei social network (“mi piace”/ “non mi piace”), ha finito con l’esaltare in maniera parossistica l’atteggiamento erroneo di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’errore più grande che si può compiere nell’atto di giudicare fatti storici e politici è quello di applicare il criterio morale. Il più grave per due ragioni sostanziali: la prima conduce a pensare che taluni soggetti politici siano mossi dal “bene”, per cui la ragione starebbe sempre e comunque dalla loro parte, a prescindere dalle azioni che compiono in nome di quella medesima ragione. La seconda spinge a convincersi che il bene e il male siano effettivamente individuabili con infallibile certezza, e soprattutto separabili nettamente: per cui da una parte ci sono i buoni e dall’altra i cattivi. Da una parte i depositari di tutte le ragioni e dall’altra i titolari di tutti in torti. La nostra epoca sciagurata, in cui domina la logica binaria e manichea dei social network (“mi piace”/ “non mi piace”), ha finito con l’esaltare in maniera parossistica l’atteggiamento erroneo di cui ...

