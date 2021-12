La Russia attende l’arrivo del “generale inverno” per invadere l’Ucraina?

(Di venerdì 31 dicembre 2021) ??????? ????????? (sezonna zamorozka). In ucraino è il “congelamento stagionale”. Con la stagione invernale che avanza inesorabile, il terreno delle pianure delcongela, compattando il fango formatosi nei mesi autunnali, ed è questo fenomeno naturale che potrebbero aspettare i russi per procedere ad un’eventuale invasione. Il fango è infatti un nemico naturale di qualsiasi campagna InsideOver.

Advertising

InformazioneA : #Russia #gas #Mosca è pronta ad avviare le forniture di gas all'#Europa tramite il #NordStream2, questo quanto dich… - ilFunzionale : Al momento la NATO e gli USA, giudicano inaccettabili le richieste della Russia, ma accolgono con favore il prosegu… - senzafretta1 : Dopo le dichiarazioni dei tre rubagalline del centro dx, sentita la conferenza stampa di Putin che propone l’Italia… - didimanonegra : @signori_massimo @matteosalvinimi ancora un passo migratorio, prego! l’africa vi attende! ah siete troppo a nord? allora la russia! - MMastrantuono : RT @lettera_mosca: Boris Gryzlov è il nuovo ambasciatore della Russia in Bielorussia. Per diventare effettiva la nomina attende solo la con… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia attende

Inside Over

In politica estera ha impostato relazioni, sempre di forte competizione, cone Cina , ma ... Siancora il grande piano di riforme sociali e su questo punto rischia di perdere una fetta di ...Ma è lì che il destino la: durante un inseguimento a cavallo, Sissi e Franz si trovano ... Intanto, i rapporti tra il kaiser e lo Zar disi complicano e Franz Joseph non fa nulla per ...Anche nello Spazio la crisi nelle relazioni con l’Occidente avvicina Mosca a Pechino. Per ora non c’è alternativa. L’esempio sovietico studiato dai cinesi. La stagnazione russa e il sorpasso del nuovo ...World of Volley il noto sito di pallavolo internazionale lancia questo "scoop" che attende una conferma Dopo 19 anni di lavoro e successi alla guida della nazionale femminile serba, Zoran Terzic ha de ...