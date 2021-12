La regina Elisabetta II mantiene le decorazioni natalizie fino a febbraio: il motivo è commovente (Di venerdì 31 dicembre 2021) Solitamente, con l’arrivo del nuovo anno, la maggior parte delle persone tende a rimettere negli scatoloni le decorazioni natalizie, riponendo il tutto in cantina o in soffitta. Non è dello stesso avviso la regina Elisabetta II, che preferisce mantenere l’albero di Natale e tutto il resto fino alla fine di febbraio. Ma perché questa scelta? Naturalmente c’è un motivo (e stringe il cuore). LEGGI ANCHE => Il luogo di nascita della regina Elisabetta II non esiste più: ecco cosa è diventato Come ricorda il Mirror, il Natale rappresenta una grande occasione per la monarca e la sua Famiglia (figli, nipoti e pronipoti) di stare finalmente tutti insieme. Normalmente la Royal Family passa le festività ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Solitamente, con l’arrivo del nuovo anno, la maggior parte delle persone tende a rimettere negli scatoloni le, riponendo il tutto in cantina o in soffitta. Non è dello stesso avviso laII, che preferisce mantenere l’albero di Natale e tutto il restoalla fine di. Ma perché questa scelta? Naturalmente c’è un(e stringe il cuore). LEGGI ANCHE => Il luogo di nascita dellaII non esiste più: ecco cosa è diventato Come ricorda il Mirror, il Natale rappresenta una grande occasione per la monarca e la sua Famiglia (figli, nipoti e pronipoti) di stare finalmente tutti insieme. Normalmente la Royal Family passa le festività ...

