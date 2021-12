“La quarantena? un governo di apprendisti stregoni “: Crisanti contro il governo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic — Netto e severo il giudizio espresso dal Professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. In una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il professore ha infatti stroncato le politiche di contrasto alla pandemia adottate di recente dal governo: dice infatti Crisanti, «i migliori al governo sono apprendisti stregoni in fase di improvvisazione senza criterio». Crisanti contro le linee di governo Uno degli aspetti più critici della gestione pandemica è senza dubbio, continua Crisanti, l’abolizione dell’isolamento per i vaccinati. «Non c’è niente di scientifico. Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic — Netto e severo il giudizio espresso dal Professor Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. In una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il professore ha infatti stroncato le politiche di contrasto alla pandemia adottate di recente dal: dice infatti, «i migliori alsonoin fase di improvvisazione senza criterio».le linee diUno degli aspetti più critici della gestione pandemica è senza dubbio, continua, l’abolizione dell’isolamento per i vaccinati. «Non c’è niente di scientifico. Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di ...

