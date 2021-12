La potenza primitiva di Mario Sironi

Leggi su panorama

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel 60° anniversario della scomparsa, l’artista è al centro di un’esposizione a Nuoro, accanto a scultori sardi del Novecento. Qui spicca la sua personalità «antiretorica», capace di interpretare tanto i miti quanto le nuove inquietudini. A Nuoro, nello spazio Ilisso, a fianco di una notevole raccolta di artisti sardi, si può vedere, fino ad aprile 2022, un’antologica di, in dialogo con la grande mostra di Palazzo Reale a Milano che proseguirà fino a marzo. Tanto, tutto, è quanto hanno fatto le edizioni Ilisso per l’Arte sarda, prevalentemente del Novecento. Particolare è la passione di Vanna Fois, titolare della nuova galleria, per il grande Francesco Ciusa, cui è dedicato uno spazio distinto, quasi un’introduzione a. Anche nella mia ristretta, ma molto emozionante, raccolta di cose sarde, che mi è sembrato ...