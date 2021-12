La pillola anti-Covid disponibile in Italia dal 4 gennaio: come funzionano i farmaci molnupiravir e remdesivir (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una domanda continua a ronzare nella testa degli Italiani, da quando l’argomento è stato presentato sul tavolo delle proposte farmaceutiche contro l’infezione da Covid: quando sarà disponibile la pillola anti-virale? Si, perché oltre ai vaccini, esiste un’altra arma a disposizione che potremo impiegare nella lotta al virus. Si tratta di una pillola in grado di fare da ”muro” all’invasione virale. Il rimedio sarà distribuito dalla Struttura Commissariale guidata dal generale Figliuolo. L’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ne ha autorizzati due: molnupiravir e remdesivir. Leggi anche: Flurona: cos’è, sintomi e quanto è grave il contagio da Covid e influenza In entrambi i casi si tratta di farmaci per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una domanda continua a ronzare nella testa deglini, da quando l’argomento è stato presentato sul tavolo delle proposte farmaceutiche contro l’infezione da: quando saràla-virale? Si, perché oltre ai vaccini, esiste un’altra arma a disposizione che potremo impiegare nella lotta al virus. Si tratta di unain grado di fare da ”muro” all’invasione virale. Il rimedio sarà distribuito dalla Struttura Commissariale guidata dal generale Figliuolo. L’Agenziana del farmaco (Aifa) ne ha autorizzati due:. Leggi anche: Flurona: cos’è, sintomi e quanto è grave il contagio dae influenza In entrambi i casi si tratta diper il ...

