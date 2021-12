La nonnina Anna Maria De Santis compie 107 anni Il segreto? | Bere vino e vivere con semplicità

(Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ sopravvissuta a due guerre mondiali e tre epidemie (Spagna, Sars e Covid), ed è stata una delle ultime donne ancora in vita ad aver votato per il referendum costituzionale del 1946.De...

Gazzetta del Sud

Circa venti giorni fa, in occasione del compleanno dellapiù longeva del Lazio, lo stesso sindaco Santangeli, insieme agli assessori Angelo Palmieri e Massimo Fiacco, avevano omaggiato...Circondata dall'affetto di figli e nipoti e dalla calorosa presenza del sindaco e degli assessori, nonnaha spento le candeline sulla torta. Gli amministratori le hanno consegnato una targa a ...E’ sopravvissuta a due guerre mondiali e tre epidemie (Spagna, Sars e Covid), ed è stata una delle ultime donne ancora in vita ad aver votato per il ...La donna era stata colpita da un malore il 24 dicembre scorso. Il cordoglio del sindaco Monica Ciaburro: "Perdiamo una donna del fare, leale, onesta e coraggiosa, sempre al servizio della comunità". F ...