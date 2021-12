La Nigeria elimina il nome di Osimhen dai convocati per la Coppa d’Africa (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Nigeria elimina ufficialmente il nome di Victor Osimhen dall’elenco dei convocati per la Coppa d’Africa. La Federazione scrive a chiare lettere, in un post su Instagram, che l’attaccante Nigeriano è out, indisponibile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nigeria Super Eagles (@ng supereagles) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laufficialmente ildi Victordall’elenco deiper la. La Federazione scrive a chiare lettere, in un post su Instagram, che l’attaccanteno è out, indisponibile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSuper Eagles (@ng supereagles) L'articolo ilNapolista.

