La mostra dedicata al genio di Disney da visitare con la famiglia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Seconda stella a destra e poi dritti fino al Mudec. Fino al 13 febbraio 2022 la. L’arte di raccontare storie senza tempo” sarà visitabile al museo delle culture di Milano, esperienza necessaria non solo per chi ama i lungometraggi degli studios di Burbank, ma per tutti coloro che sanno emozionarsi nel vedere i sogni diventare vera e propria realtà. Perché l’animazioneattinge a piene mani dalla cultura e attraverso la fantasia e l’abilità di disegnatori, sceneggiatori, registi e –ovviamente – animatori dà vita a qualcosa che altrimenti rimarrebbe immobile, fermo su carta e computer. La, curata con la collaborazione dello storico e critico del fumetto e del cinema di animazione Federico Fiecconi, espone numerosissime opere originali provenienti da quell’isola del tesoro che sono gli archivi ...

Sketch preparatori, guazzi, sceneggiature originali, storyboard, maquette, illustrazioni digitali: nella mostra "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo", al Mudec fino al 13 febbraio, si può ...