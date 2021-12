La morte di Renato Scarpa, volto indimenticabile del cinema italiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) È morto a 82 anni, per un malore nella sua abitazione romana, l'attore, caratterista fra i più noti di cinema e tv. Nato a Milano il 14 settembre del 1939, era celebre per il ruolo di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi e Un sacco bello di Carlo Verdone Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 dicembre 2021) È morto a 82 anni, per un malore nella sua abitazione romana, l'attore, caratterista fra i più noti die tv. Nato a Milano il 14 settembre del 1939, era celebre per il ruolo di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi e Un sacco bello di Carlo Verdone

