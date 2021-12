La manager dei Kardashian torturata e uccisa: il corpo trovato nell’auto del fidanzato (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stata torturata e uccisa dal suo fidanzato. Così è morta Angela Kukawski, nota manager di molte star statunitensi tra le quali le sorelle Kardashian. 55 anni, il corpo è stato trovato nell’auto del fidanzato Jason Barker che è stato arrestato con l’accusa di omicidio e tortura. La manager sarebbe stata uccisa nella casa che i due condividevano a Sherman Oaks. Barker avrebbe poi messo il cadavere in auto e avrebbe guidato fino a Simi Valley per poi abbandonare il veicolo. Sul corpo di Kukawski, scomparsa dal 22 dicembre, sono stati trovati segni di strangolamento e ferite multiple. “Angela era davvero la migliore. Si prendeva cura di ognuno di noi e faceva accadere cose impossibili. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) È statadal suo. Così è morta Angela Kukawski, notadi molte star statunitensi tra le quali le sorelle. 55 anni, ilè statodelJason Barker che è stato arrestato con l’accusa di omicidio e tortura. Lasarebbe statanella casa che i due condividevano a Sherman Oaks. Barker avrebbe poi messo il cadavere in auto e avrebbe guidato fino a Simi Valley per poi abbandonare il veicolo. Suldi Kukawski, scomparsa dal 22 dicembre, sono stati trovati segni di strangolamento e ferite multiple. “Angela era davvero la migliore. Si prendeva cura di ognuno di noi e faceva accadere cose impossibili. ...

Advertising

FQMagazineit : La manager dei Kardashian torturata e uccisa: il corpo trovato nell’auto del fidanzato - MazzottaLuana : Con una norma inserita in extremis nella manovra, il governo Draghi ha aumentato gli stipendi per i massimi dirigen… - NicolettaCalle1 : RT @Rightwing1970: Gli stipendi dei manager della PA potranno superare i 240k €. Ciao Povery e grazie Mario - NardoneDeborah : Con una norma inserita in extremis nella manovra, il governo Draghi ha aumentato gli stipendi per i massimi dirigen… - salvino41171 : @matteosalvinimi Tagliate il 110 per i milionari, lasciate la tassazione Irpef per i ricchi com'è oggi e quei soldi… -