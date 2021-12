La malasanità lombarda nella storia della vedova di Giulio Giorello

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 31 dicembre 2021), uno dei più brillanti e prestigiosi filosofiscienza italiani è morto nel giugno del 2020, nel pienoprima, devastante ondata di Covid 19, che soprattutto in Lombardia produsse una vera strage per la ferocia del contagio e la proporzionale inadeguatezzasanità di quella regione, allora diretta dall’assessore Gallera, che in quelle tremende settimane, con il sorriso sulle labbra, relazionava tutti i giorni in Tv sui successisua macchina da guerra. Roberta Pelachin, appena sposata da, fece di tutto per far ricoverare il marito quanto prima, in una fase in cui poteva essere ancora possibile intervenire e limitare l’azione del virus. Senza successo. Il protocollo non lo prevedeva. Un anno e mezzo dopo, in questi giorno, ...