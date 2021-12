La lettera del professore di Ravanusa citata da Mattarella nel discorso di fine anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - "Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi. Ho appena chiuso il registro di classe. Per l'ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li faccia sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un fantasioso caleidoscopio, dietro i loro volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho incrociato in questi ultimi miei 43 anni". Così scriveva il professore di Storia e Filosofia, Pietro Carmina, nella sua lettera agli studenti in occasione del pensionamento. lettera citata da Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno agli italiani. .Aveva 68 anni quando è morto, assieme ad altre otto persone, nel crollo delle palazzine di via Trilussa, a Ravanusa (Agrigento), un tragico ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - "Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi. Ho appena chiuso il registro di classe. Per l'ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li faccia sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un fantasioso caleidoscopio, dietro i loro volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho incrociato in questi ultimi miei 43 anni". Così scriveva ildi Storia e Filosofia, Pietro Carmina, nella suaagli studenti in occasione del pensionamento.da Sergionel suodiagli italiani. .Aveva 68 anni quando è morto, assieme ad altre otto persone, nel crollo delle palazzine di via Trilussa, a(Agrigento), un tragico ...

