La furia del paziente del San Giovanni di Roma che stacca a morsi un dito a un’infermiera (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un paziente Romano di 55 anni, trasportato in forte stato di agitazione all’Ospedale San Giovanni di Roma, ha dato in escandescenze dopo essersi ripreso dalla sedazione dei medici del pronto soccorso, insultando e aggredendo il personale sanitario. un’infermiera ha tentato nuovamente di calmarlo – secondo quanto riportato dal Messaggero – ma la sua furia era incontenibile, al punto che l’uomo l’ha morsa su un dito talmente forte da staccarle una falange. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre, in pochissimi istanti: momenti di follia che hanno richiesto l’intervento degli agenti di polizia per ripristinare la calma. Il paziente del San Giovanni di Roma che stacca a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Unno di 55 anni, trasportato in forte stato di agitazione all’Ospedale Sandi, ha dato in escandescenze dopo essersi ripreso dalla sedazione dei medici del pronto soccorso, insultando e aggredendo il personale sanitario.ha tentato nuovamente di calmarlo – secondo quanto riportato dal Messaggero – ma la suaera incontenibile, al punto che l’uomo l’ha morsa su untalmente forte darle una falange. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre, in pochissimi istanti: momenti di follia che hanno richiesto l’intervento degli agenti di polizia per ripristinare la calma. Ildel Sandichea ...

