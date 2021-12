La foto dei dirigenti di Fratelli d’Italia che fanno il saluto romano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non dovrebbe essere difficile questa volta per Giorgia Meloni riconoscere la matrice del gesto fatto a Napoli da dirigenti nazionali, candidati alle ultime elezioni e militanti di Fratelli d’Italia: tutti in posa, sorridenti, e col braccio teso per fare il saluto fascista. A piazzetta Augusteo, a pochi passi da via Toledo, una trentina di persone – come riportato dall’edizione locale di Repubblica – si lasciano andare all’odioso gesto nostalgico: tra loro il componente della Direzione nazionale di Fdi e candidato alle ultime elezioni comunali, Luigi Rispoli e il giovane Alfredo Catapano, anche lui in corsa per il Consiglio comunale con il partito di Giorgia Meloni. Nella fotografia spunta pure Pietro Diodato, ex consigliere regionale, protagonista di uno scontro fisico con il consigliere Marco Nonno ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non dovrebbe essere difficile questa volta per Giorgia Meloni riconoscere la matrice del gesto fatto a Napoli danazionali, candidati alle ultime elezioni e militanti di: tutti in posa, sorridenti, e col braccio teso per fare ilfascista. A piazzetta Augusteo, a pochi passi da via Toledo, una trentina di persone – come riportato dall’edizione locale di Repubblica – si lasciano andare all’odioso gesto nostalgico: tra loro il componente della Direzione nazionale di Fdi e candidato alle ultime elezioni comunali, Luigi Rispoli e il giovane Alfredo Catapano, anche lui in corsa per il Consiglio comunale con il partito di Giorgia Meloni. Nellagrafia spunta pure Pietro Diodato, ex consigliere regionale, protagonista di uno scontro fisico con il consigliere Marco Nonno ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Si torna in campo: qui le foto dei nerazzurri ?? - ynpeopIe : no wtf va bene tutto ma evitate di mettere le foto dei vostri //// pubblicamente santo dio - neXtquotidiano : E LA MATRICE? La foto dei dirigenti di Fratelli d’Italia che fanno il saluto romano - VillaFranks : RT @stanga_mattia: È un po’ che non ve lo chiedo ma necessito foto dei vostri animali domestici io se volete posto foto di mia sorella - MariaArrigo1 : Pronta per girare il primo video di preparazione dei dolcetti alle mandorle! (Chissà come mai non mi vengono come n… -