La figlia di 16 anni rientra a casa di notte, il papà spara e la uccide: 'L'ha scambiata per un ladro' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ha sparato e ucciso sua figlia di 16 anni, Janae Hairston , in casa scambiandola per un ladro . La tragedia è accaduta a Columbus , capitale dell' Ohio , negli Usa . L'uomo ha preso l'arma che aveva ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Hato e ucciso suadi 16, Janae Hairston , inscambiandola per un. La tragedia è accaduta a Columbus , capitale dell' Ohio , negli Usa . L'uomo ha preso l'arma che aveva ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, padre uccide la figlia di 16 anni scambiandola per un ladro #Usa - fanpage : A spararle è stato suo padre, che l’avrebbe scambiata per un ladro. - SeaWatchItaly : ?? Una donna incinta e sua figlia di 3 anni sono state evacuate nella notte da #SeaWatch3 Sulla nostra nave ci sono… - bellalilli161 : RT @blusewillis1: Usa, padre uccide la figlia di 16 anni scambiandola per un ladro - ilionorrr : RT @ashcoltami: Se mai avrò una figlia e troverò le foto del suo culo qui sopra a 12 anni le farò ingoiare il telefono cristo dio -