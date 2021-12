La fantomatica “giornalista Rai” e gli ordini di Mattarella e del Governo di «non raccontare certe verità»

Leggi su open.online

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel mese di dicembre 2021 è circolato un video riportante il messaggio «Il famoso audio incriminato dellaRai» dove viene inizialmente raffigurata la conduttrice Myrta Merlino, che però lavora a La7, per poi proseguire con ulteriori giornalisti e conduttori televisivi delle reti Mediaset. L’audio del video viene attribuito a una presuntaRai, ma si tratta di una storia falsa e manipolata utilizzata per sostenere l’esistenza di un sistema marcio dell’informazione televisiva di Stato, manipolata dal Presidentee dalDraghi, sulla pandemia Covid-19 e contro realtà come quelle dei No vax e No Green pass. Per chi ha fretta L’audio circolò a metà settembre 2021 e venne attribuito a unacollaboratrice de La Nazione, spacciandola però per ...