La dott.ssa Rosa Iovinella lascia il Comune di Latina: da fine gennaio sarà Segretaria Generale a Torino (Di venerdì 31 dicembre 2021) Latina – La Segretaria e Direttrice Generale del Comune di Latina Rosa Iovinella a fine gennaio lascerà il capoluogo pontino per assumere l’incarico di Segretaria Generale nella città di Torino. “Desidero ringraziare – dichiara il sindaco Damiano Coletta – la dott.ssa Rosa Iovinella per il lavoro svolto a tutela dell’Ente con grande competenza e professionalità in una fase molto delicata della storia amministrativa della città. Grazie a lei, al lavoro di tutta la macchina amministrativa e della componente politica è stato impostato un metodo che è elemento di garanzia per la città. Andare in una Città metropolitana come ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021)– Lae Direttricedeldilascerà il capoluogo pontino per assumere l’incarico dinella città di. “Desidero ringraziare – dichiara il sindaco Damiano Coletta – la.ssaper il lavoro svolto a tutela dell’Ente con grande competenza e professionalità in una fase molto delicata della storia amministrativa della città. Grazie a lei, al lavoro di tutta la macchina amministrativa e della componente politica è stato impostato un metodo che è elemento di garanzia per la città. Andare in una Città metropolitana come ...

