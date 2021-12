La Del Bufalo contesta il vaccino e fa infuriare Burioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Che fosse vietato finanche scherzare sul vaccino, s’era capito: guai a lasciarsi scappare una battuta di disillusione nei confronti delle sacre iniezioni, che ci proteggeranno senz’altro dalla malattia grave, dal ricovero, dalla rianimazione e dal decesso, ma contro l’infezione stanno mostrando tutti i limiti che ora gli esperti, cantori del vaccino che ci doveva portare fuori dalla pandemia, assicurano di aver già previsto da tempo immemore. Sarà… Lo “scontro” Del Bufalo-Burioni Fatto sta che un’attrice, Diana Del Bufalo, l’altro giorno ha pubblicato sui social un video, palesemente ironico, in cui manda a quel paese i vaccini e osa dire: “Non funzionano”. Difficile non cogliere, appunto, la vena comica della sua sbuffata: la voca dell’italiano medio, che di fronte al dilagare dei contagi, si ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Che fosse vietato finanche scherzare sul, s’era capito: guai a lasciarsi scappare una battuta di disillusione nei confronti delle sacre iniezioni, che ci proteggeranno senz’altro dalla malattia grave, dal ricovero, dalla rianimazione e dal decesso, ma contro l’infezione stanno mostrando tutti i limiti che ora gli esperti, cantori delche ci doveva portare fuori dalla pandemia, assicurano di aver già previsto da tempo immemore. Sarà… Lo “scontro” DelFatto sta che un’attrice, Diana Del, l’altro giorno ha pubblicato sui social un video, palesemente ironico, in cui manda a quel paese i vaccini e osa dire: “Non funzionano”. Difficile non cogliere, appunto, la vena comica della sua sbuffata: la voca dell’italiano medio, che di fronte al dilagare dei contagi, si ...

