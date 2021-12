La Curva Nord risponde a Lukaku | striscione contro il centravanti

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Le dichiarazioni di Romelucontinuano a far discutere e a scatenare reazioni differenti sia da parte del Chelsea che da parte dell’Inter. Le scuse del belga però non hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi nerazzurri, che hanno deciso dire al loro ex beniamino con unoesposto questa mattina fuori dallo stadio San Siro: “Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu“. Questo, dunque, il pensiero dei ragazzi della, che nonostante le parole d’amore dinon cambiano idea e rimproverano al belga la scelta di trasferirsi al Chelsea in un momento delicato come quello vissuto dalla società nerazzurra nell’estate scorsa. SANTO ROMEO