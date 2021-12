La crisi delle materie prime durerà fino al 2023 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Eccessiva richiesta per il mercato globale riesploso dopo lo stop per la pandemia e scarsità delle materie prima. Il mondo sta facendo i conti con una nuova, grande difficoltà. per certi versi inaspettata. Una difficoltà che rischia di mettere in ginocchio diversi settori, anzi, diversi grandi settori dell'economia globale. come ad esempio quello delle 4 ruote. Continua il periodo nero per il mercato auto italiano. Secondo i dati comunicati da UNRAE, a novembre 2021 sono state immatricolate in Italia 104.478 vetture contro le 138.612 unità del 2020. Si tratta di un calo del 24,6%. Volendo fare un confronto con il 2019, la contrazione è addirittura del 30,8%. Guardando ai dati dei primi 11 mesi dell'anno, rispetto al periodo pre-pandemia (2019) si sono perse oltre 400.000 immatricolazioni, pari ad una flessione del 22,8%. A livello ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 dicembre 2021) Eccessiva richiesta per il mercato globale riesploso dopo lo stop per la pandemia e scarsitàprima. Il mondo sta facendo i conti con una nuova, grande difficoltà. per certi versi inaspettata. Una difficoltà che rischia di mettere in ginocchio diversi settori, anzi, diversi grandi settori dell'economia globale. come ad esempio quello4 ruote. Continua il periodo nero per il mercato auto italiano. Secondo i dati comunicati da UNRAE, a novembre 2021 sono state immatricolate in Italia 104.478 vetture contro le 138.612 unità del 2020. Si tratta di un calo del 24,6%. Volendo fare un confronto con il 2019, la contrazione è addirittura del 30,8%. Guardando ai dati dei primi 11 mesi dell'anno, rispetto al periodo pre-pandemia (2019) si sono perse oltre 400.000 immatricolazioni, pari ad una flessione del 22,8%. A livello ...

