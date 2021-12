La circolare del ministero con le nuove regole sulla quarantena | «Terza dose efficace contro Omicron»

Leggi su open.online

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ladeldella Salute con gli aggiornamenti sulle misure die isolamento in seguito alla diffusione della nuova varianteè arrivata. Il documento dispone che non ci sia più laper i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto labooster. Oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti. O che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo Ffp2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti ad alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5/o giorno. L’isolamento domiciliare Per i soggetti vaccinati o guariti laprevede ...