La Banca del Messico emetterà una valuta digitale entro il 2024

Leggi su coinlist.me

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Lasovrana non si sostituirà ma coesisterà con lamessicana Mercoledì sera, il governo delha condiviso su Twitter che ladelsta cercando di lanciare unai prossimi tre anni. Il governo considera le valute digitali importanti per far avanzare la posizione finanziaria della nazione, secondo quello che si evince dal post condiviso. "Il Banxico riferisce cheilavrà una propriain circolazione, considerando che queste nuove tecnologie e l'infrastruttura di pagamento di prossima generazione sono importanti come opzioni di grande valore per promuovere l'inclusione finanziaria nel ...