Juventus | Suzanne Heywood entra nel Consiglio di amministrazione

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Cambio neldidella, che ha comunicato ufficialmente l’ingresso in qualità di consigliere non esecutivo dell’inglese, la quale sostituisce la dimissionaria Laura Zanetti che ha lasciato l’incarico il 28 dicembre. La britannica di Southampton è dal 2018 presidente di di CNH Industrial, gruppo industriale italo-statunitense che fa parte della holding Exor, per cuilavora dal 2016. La nomina è stata approvata con il placet del Collegio Sindacale e tenendo conto delle valutazioni del Comitato per le nomine e la remunerazione del club. IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB SportFace.

