Juventus, prese informazioni su Origi se Morata resta (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Juventus si muove sul mercato: non è un mistero che i bianconeri stiano cercando una punta. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe già avuto i primi contatti con il Liverpool per Divock Origi. Come sottolinea la rosea, però, il belga sarebbe un obiettivo solo in caso di permanenza di Alvaro Morata, non un suo eventuale sostituto. Lo spagnolo, da canto suo, è nel mezzo di voci di mercato soprattutto verso il Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lasi muove sul mercato: non è un mistero che i bianconeri stiano cercando una punta. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe già avuto i primi contatti con il Liverpool per Divock. Come sottolinea la rosea, però, il belga sarebbe un obiettivo solo in caso di permanenza di Alvaro, non un suo eventuale sostituto. Lo spagnolo, da canto suo, è nel mezzo di voci di mercato soprattutto verso il Barcellona. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus, prese informazioni su #Origi se #Morata dovesse restare in bianconero - DHellno : @FabioCapellone Però non avrei tutte queste certezze. Nessun rinnovo è stato annunciato dalla Juventus me Cuadrado… - KSport24 : @Marco_viscomi Ricordiamo a tutti la Juventus come si presentò a Napoli? Andò lì e si prese i suoi schiaffi senza paura, è bene ricordarlo! - kekko_molise87 : @vdi_vendetta @samvise74 @mirkonicolino No semplicemente non ci hanno creduto . Anche perché era un signor nessuno… - Simone70713127 : @carlo_goodlife Ancora che era “laziale”. Due anni fa, aspettava la juventus, fino alla fine, prima di firmare il c… -