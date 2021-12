Juventus, nuovi casi positivi al Covid-19: c’è anche Arthur (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continuano ad aumentare i casi positivi al Covid-19. Dopo il comunicato dell’Inter con la positività di Dzeko, si sono registrati nuovi casi anche alla Juventus, come conferma il club bianconero con un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continuano ad aumentare ial-19. Dopo il comunicato dell’Inter con latà di Dzeko, si sono registratialla, come conferma il club bianconero con un comunicato ufficiale. “Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa latà al-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovi Il Covid non risparmia neanche la Juve: positivi Arthur e Pinsoglio La squadra di Allegri era tra le poche a non aver annunciato nuovi contagi. I bianconeri affronteranno il Napoli il 6 gennaio Mg Bergamo 18/04/2021 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Arthur L'...

