Juve, accordo raggiunto per la cessione: tutti i dettagli (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Juventus ha raggiunto un accordo per la cessione di Alvaro Morata. Secondo la Gazzetta dello Sport, il neo-tecnico del Barcellona, Xavi, avrebbe chiesto al numero 9 Juventino di accasarsi al Camp Nou. L'attaccante vuole trasferirsi in catalogna, certo del fatto che i bianconeri non lo riscatteranno a fine campionato. Tra il Barça e l'entourage del giocatore c'è già l'accordo, bisogna solo limare gli ultimi dettagli con l'Atletico Madrid, vero proprietario del cartellino di Morata. Morata, Juve, BarcellonaLa Juve dunque, dopo una prima parte di stagione non esaltante soprattutto in fase realizzativa, si trova ad un passo dal perdere il miglior marcatore in rosa, con 5 reti in campionato insieme a Dybala. Alla Continassa si ...

