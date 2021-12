Joe Biden | un anno di alti e bassi Il bilancio di Castellaneta

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Unin chiaroscuro: sembra un giudizio banale, ma l’inizio di Presidenzaè stato effettivamente così. Le aspettative nei confronti dell’ex vice di Barack Obama eranossime: e si può certo dire che, per certi aspetti, il leader democratico sia stato all’altezza del compito in uncosì difficile per la comunità internazionale alle prese con la pandemia da Covid-19. D’altra parte, non si possono certo nascondere quelle aree in cui la performance diè stata al di sotto di quanto ci si aspettava. La partenza del ticket/Harris era stata accompagnata da grande entusiasmo, anche per la totale contrapposizione (soprattutto nelle forme e in parte anche nella sostanza) rispetto al predecessore. Il fallimento del clamoroso – quanto maldestro – attacco al Campidoglio ...