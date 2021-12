Italia-Australia in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Italia dovrà vedersela con l’Australia all’esordio in Atp Cup 2022, prima tappa di un percorso emozionante per il gruppo azzurro. Matteo Berrettini e Jannik Sinner tenteranno di non far rimpiangere la finale persa dell’anno precedente, trascinando il team nostrano sino in fondo alla competizione; passo primordiale contro i tennisti aussie, significativo per il prosieguo. L’altoatesino Sinner sfiderà James Duckworth nel contesto del match tra gli atleti numero 2 per ranking, con Matteo Berrettini e Alex De Minaur a confrontarsi nella sfida seguente tra numeri 1. Doppio a chiudere i conti, potenzialmente decisivo, con possibilità di vedere in scena la nota coppia Fognini/Bolelli. Il tutto andrà in scena domenica 2 gennaio, con inizio non prima delle ore 07.00 Italiane. La diretta televisiva sarà ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’dovrà vedersela con l’all’esordio in Atp Cup, prima tappa di un percorso emozionante per il gruppo azzurro. Matteo Berrettini e Jannik Sinner tenteranno di non far rimpiangere la finale persa dell’anno precedente, trascinando il team nostrano sino in fondo alla competizione; passo primordiale contro i tennisti aussie, significativo per il prosieguo. L’altoatesino Sinner sfiderà James Duckworth nel contesto del match tra gli atleti numero 2 per ranking, con Matteo Berrettini e Alex De Minaur a confrontarsi nella sfida seguente tra numeri 1. Doppio a chiudere i conti, potenzialmente decisivo, con possibilità di vedere in scena la nota coppia Fognini/Bolelli. Il tutto andrà in scena domenica 2 gennaio, con inizio non prima delle ore 07.00ne. Latelevisiva sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Australia Calendario ATP Cup 2022: orari giornalieri, programma, canale tv, streaming, quando gioca l'Italia ... Grecia - Polonia Domenica 2 gennaio Ken Rosewall Arena " Gruppo B Sessione diurna (alle 00.00 italiane): Russia - Francia Sessione notturna (non prima delle 7.30 italiane): Italia - Australia Qudos ...

