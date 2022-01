Inter | tre giocatori positivi al Covid | Dzeko | Satriano e Cordaz

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’comunica tre casi dità alSono tre i casi dità alin casa. A comunicarlo è la stessa società nerazzurra attraverso una nota ufficiale con l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri. I tresono: Edin, Martine Alex. “FCnazionale Milano comunica che Alex, Edine Martinsono risultatial-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo ...

Advertising

CB_Ignoranza : 24 anni fa usciva 'Tre uomini e una gamba', regalandoci basi meme e citazioni per l'eternità. Stiamo ancora cercan… - Bonda1969 : @pepporlando @gaetpoli7 Quali problemi avrebbe la Juve? C'è una condanna? Non hanno appena rovistato la sede dell'I… - infoitsport : Inter, comunicati tre positivi al Covid - infoitsport : Tre positivi: emergenza mediana con l’Inter - CitroGuarino : @TitvsImperator2 @ChampionsLeague @UEFAcom Voglio vedere un Tre Fiori-Inter a San Marino, e deve vincere la Tre Fiori -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tre

Oggi si decide sullo spostamento della Supercoppa italiana in programma il 12 gennaio tra l', ... che si aggiunge a quelli di Arthur e Pinsoglio, c'è il rischio di un focolaio: oltre aicasi ...Via pure Colidio e Salcedo CALCIOMERCATO: RASPADORI E ALTRIDAL SASSUOLO Il calciomercato dell'potrebbe dunque presto entrare nel vivo se si deciderà di migliorare la rosa a ...La prima foto per il Giornale di Napoli nel marzo del 1985, il fotogiornalismo e una città, la sua, vista "con gli occhi di Caravaggio" ...2' di lettura Senigallia 02/01/2022 - Chiusosi il 2021, in casa dell’Associazione di Storia Contemporanea è tempo di bilanci e programmazione del nuovo anno. In particolare, spicca la vocazione intern ...