Inter | Moratti | “Ronaldo il migliore di sempre | ma come attaccante preferisco Milito”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ex Presidente e proprietario dell’, Massimo, ha rilasciato a Gazzetta.gr una lungavista. Tanti gli argomenti trattati. Ecco le sue parole: “La passione per l’mi è stata trasmessa da mio padre e mia madre. Ero e sono un fan, per me l’è un po’una famiglia. È stato un legame coeso, uno spazio di gioia e di dovere,connesso alla nostra vita. Vado spesso allo stadio, la passione è rimasta la stessa, le emozioni sono cambiate. Quando sei presidente non è la stessa cosa, non è così facile. Prendi il peso, sollevi il carico, sei obbligato ad assorbire i colpi, soprattutto quando le cose non vanno bene. Essere tifoso è più facile. Anche se gli errori fanno parte della vita, a volte ti portano al successo, diventano la tua passione e ...