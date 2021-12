Inter | Lukaku insiste | svelata la richiesta al club prima dell’addio

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku ha sbagliato due volte: quando ha tradito l’#Inter dopo aver detto “io resto qui”. E ora che dimentica di e… - SkySport : Lukaku: 'Amo l’#Inter, tornerò' ? Domani, 31 dicembre, alle 13.30, alle 17 e alle 19.30 su Sky Sport 24 l'intervist… - SkySport : #Lukaku chiede scusa ai tifosi: 'Amo l’#Inter, tornerò'. Domani, venerdì 31 dicembre alle 13.30, alle 17 e alle 19.… - Daniele250278 : Fratelli e sorelle interisti buon 2022?????????????? ..... vi mando un video in anteprima del nostro primo acquisto dell'e… - Pall_Gonfiato : #CurvaNord#Inter contro Lukaku: 'Conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu!' -

"L'intervista dinon mi piace e non ci aiuta, perchè scatena voci di cui non avevamo bisogno" : questo il ...sulla sua insoddisfazione a Stamford Bridge e su un possibile futuro ritorno all'...Anche se i bianconeri avessero fatto un'offerta migliore, avrei comunque preferito l''. Parole sibilline quelle di Romeluche si aggiungono agli estratti che sono usciti già nella serata ...Nella tifoseria rossonera c’è chi vorrebbe lo sgarbo all’Inter prendendo Romelu Lukaku dal Chelsea, dove non sta pienamente convincendo. Ma si tratta di un’operazione impossibile. A livello economico ..."L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, perchè scatena voci di cui non avevamo bisogno": questo il commento dell'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, che ha replicato alle parole dell'att ...