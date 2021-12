Inter | Lukaku chiede scusa Ma il ritorno è impossibile

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku ha sbagliato due volte: quando ha tradito l’#Inter dopo aver detto “io resto qui”. E ora che dimentica di e… - FBiasin : #Lukaku: “Se #Conte fosse rimasto sarei rimasto? No, l’unica cosa era il rinnovo. Se l’#Inter avesse accettato il r… - SkySport : Lukaku: 'Amo l’#Inter, tornerò' ? Domani, 31 dicembre, alle 13.30, alle 17 e alle 19.30 su Sky Sport 24 l'intervist… - annauska1 : RT @AlfredoPedulla: #Lukaku ha sbagliato due volte: quando ha tradito l’#Inter dopo aver detto “io resto qui”. E ora che dimentica di esser… - annauska1 : RT @marifcinter: #Lukaku: “Dirigenti #Inter top ma i tifosi nerazzurri sono veramente i migliori del mondo. Mi ha fatto male che l’Inter mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

Non si è fatta attendere la risposta di Thomas Tuchel alle dichiarazioni di Romelu, apparso nostalgico della sua avventura all'. Non solo, perché il belga ha espresso la sua volontà di tornare in nerazzurro, oltre che insofferenza per come stanno andando le cose in ...115 milioni di euro stanno dando fiato alle casse nerazzurre e i 16 di ingaggio allietano le giornate diche non è centrale nei piani di Tuchel . 'Ho l'nel cuore e tornerò a giocare lì, ...L’intervista a Sky Sport di Romelu Lukaku che chiede scusa ai tifosi dell’Inter e quasi mostra pentimento per aver lasciato Milano, visti i problemi con Tuchel, non lascia indifferente il Chelsea. Anc ...Milano, 31 dicembre 2021 - In un'intervista esclusiva a Sky, in onda oggi, Romelu Lukaku ha dichiarato senza troppi giri di parole di volere tornare all'Inter, lasciato la scorsa estate per approdare ...