Inter | comunicati tre positivi al Covid

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ha comunicato con una nota ufficiale latà aldi tre giocatori: Dzeko, Cordaz e Satriano soni calciatori posti in isolamento L’ha comunicato con una nota ufficiale latà aldi tre calciatori della prima squadra. Ecco il comunicato della società nerazzurra: COMUNICATO – «FCnazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultatial-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SimoneTogna : Comunicati gli esiti dei molecolari: #dzeko, #satriano e #cordaz positivi al covid. #inter - Michele96878048 : @AscioneMauri @enrysta Eh che sky hai te.. ???? direi che sei più uno che slara solo cavolate.. guarda caso è uscito… - interchannel_ic : - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: #inter: domani verranno comunicati gli esiti dei tamponi molecolari a cui oggi si sono sottoposti giocatori e staff. - CattaDario : RT @SimoneTogna: #inter: domani verranno comunicati gli esiti dei tamponi molecolari a cui oggi si sono sottoposti giocatori e staff. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter comunicati

Calcio News 24

L'ha comunicato con una nota ufficiale la positività al Covid di tre giocatori: Dzeko, Cordaz e Satriano soni calciatori posti in isolamento L'ha comunicato con una nota ufficiale la positività al Covid di tre calciatori della prima squadra. Ecco il comunicato della società nerazzurra: COMUNICATO - "FC Internazionale Milano comunica ......Nessun positivo. Milan Nessun positivo. Napoli Hirving Lozano e Victor Osimhen. Atalanta Due positivi nel gruppo squadra (nomi non). Juventus Koni De Winter, Marco Raina, Gabriele ...Emergenza positivi in Serie A. Dopo i diversi focolai nelle altre squadre, si aggiungono anche le positività di Elmas del Napoli e Dzeko dell'Inter. Entrambi ...Non c'è niente da fare, il coronavirus, con le sue terribili varianti, continua imperterrito a infettare anche il mondo del ...