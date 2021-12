Intelligence | l’Italia alla guida del college europeo

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Visto da Bruxelles, il 2022 inizia sotto il segno della Francia di Emmanuel Macron. Il semestre della presidenza francese che apre il nuovo anno darà ancora una volta all’inquilino dell’Eliseo, alle strette per una corsa alle elezioni che non promette benissimo, una assoluta centralità nelle dinamiche di politica estera europea. Ancheperò avrà una sua occasione per farsi sentire in Europa, dentro e fuori l’Unione. A Roma andrà infatti la presidenza di un’istituzione europea (ma non dell’Ue) che ha solo due anni di vita e però ha progetti ambiziosi. Si tratta dell’in Europe (Ice), la struttura lanciata a Zagabria nel febbraio del 2020 con una lettera di intenti firmata da 23 Paesi che riunisce le rispettive agenzie dinazionali. Il “collegio” delle spie europee rappresenta un ...