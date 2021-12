Insigne al Toronto, c'è l'accordo: presto la firma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra l'attaccante e il difensore. Nel bel mezzo dei giorni del capitano, della grande scelta canadese di Lorenzo Insigne a un passo - uno davvero - dall'acquisizione dello status di parametro zero, il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra l'attaccante e il difensore. Nel bel mezzo dei giorni del capitano, della grande scelta canadese di Lorenzoa un passo - uno davvero - dall'acquisizione dello status di parametro zero, il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - federicocasotti : Vai al triplo dello stipendio in un Paese dalla qualità di vita altissima per te e per la famiglia, in un campionat… - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - gilnar76 : Summit tra Insigne e il Toronto: spunta la data #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Insigne-Toronto, potrebbe esserci un incontro a Roma tra le parti a gennaio -