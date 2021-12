Inseguimento a folle velocità contromano nel centro di Napoli | 23enne fermata dalla Polizia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Non si erano fermati all’alt dellainnescando un pericolosoper le vie del. Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria hanno notato due persone a bordo di uno scooter che procedevano a fortenel senso opposto a quello di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

CaputoItalo : Mecha Robot Anime Tribute blog da un'idea di Stefano Donno : Il folle inseguimento di Johnny in macchina a San ... - stefanodonno75 : Mecha Robot Anime Tribute blog da un'idea di Stefano Donno : Il folle inseguimento di Johnny in macchina a San ... -

Ultime Notizie dalla rete : Inseguimento folle

IL GIORNO

Se gli errori non fossero fatti per diventare insegnamento non ci sarebbe stata laparabola ... Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, vincitori dell'oro olimpico nell'a ...Nella scena vengono ironicamente alternate riprese di Bruce nei panni di Batman in unin macchina, alle prese con The Penguin ( Colin Farrell ), lottando contro la criminalità. Ci ...Il trailer inizia con un’inquadratura della Batmobile e una donna che accusa Bruce Wayne, di non prendersi abbastanza cura della città di Gotham. Nella scena vengono ironicamente alternate riprese di ...Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria ...