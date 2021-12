India, un 2021 di presidenza BRICS guardando al futuro della cooperazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver tenuto il XIII summit dei membri del BRICS, l’India si avvia alla fine del suo turno di presidenza, che passerà alla Cina il prossimo anno. Il suo mandato ha coinciso con l’anniversario dei 15 anni di vita del gruppo, iniziati nel 2006 col primo incontro dei rispettivi ministri degli Esteri a New York a latere dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante la presidenza Indiana, l’evento più significativo è stato appunto il 9 settembre scorso con il vertice dei cinque Paesi – svoltosi in formato virtuale – al termine del quale è stata adottata la “Dichiarazione di Nuova Delhi” contenente le conclusioni comuni che sono state raggiunte e gli obiettivi fissati per il futuro della cooperazione. E proprio dalla capitale il primo ministro ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver tenuto il XIII summit dei membri del, l’si avvia alla fine del suo turno di, che passerà alla Cina il prossimo anno. Il suo mandato ha coinciso con l’anniversario dei 15 anni di vita del gruppo, iniziati nel 2006 col primo incontro dei rispettivi ministri degli Esteri a New York a latere dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante lana, l’evento più significativo è stato appunto il 9 settembre scorso con il vertice dei cinque Paesi – svoltosi in formato virtuale – al termine del quale è stata adottata la “Dichiarazione di Nuova Delhi” contenente le conclusioni comuni che sono state raggiunte e gli obiettivi fissati per il. E proprio dalla capitale il primo ministro ...

