Inchiesta di Foggia, torna libero Vitangelo Dattoli Ipotesi di appalti truccati per l'ex dg del policlinico Riuniti (Di venerdì 31 dicembre 2021) torna libero Vitangelo Dattoli, ex direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia. Decisione del tribunale del riesame. Era ai domiciliari. È indagato con altre persone per Ipotesi di appalti truccati.

