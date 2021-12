Incendi in Colorado | le immagini delle fiamme che avvolgono le case

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli incendi devastano il Colorado, distrutte oltre 500 case. Almeno 648 ettari di vegetazione sono andati in fummo… - Agenzia_Ansa : Gli incendi che stanno devastando il Colorado hanno potenzialmente già distrutto più di 500 case, ha reso noto lo s… - Adnkronos : Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. #incendi #Colorado - ferociouspie : RT @Agenzia_Ansa: Gli incendi devastano il Colorado, distrutte oltre 500 case. Almeno 648 ettari di vegetazione sono andati in fummo nella… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Gli incendi devastano il Colorado, distrutte oltre 500 case. Almeno 648 ettari di vegetazione sono andati in fummo nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Colorado

Vastistanno mettendo in ginocchio il(Usa). Circa 600 case sono state divorate letteralmente dalle fiamme mentre si stima che circa 700 ettari di vegetazione siano andati in fumo. Le ...- Nuova emergenzanegli Stati Uniti. Circa trentamila persone sono state costrette a lasciare le loro casea causa dei forti venti e degliche si sono sviluppati anche per la siccità e ...Vasti incendi stanno mettendo in ginocchio il Colorado (Usa). Circa 600 case sono state divorate letteralmente dalle fiamme mentre si stima che ...Un certo numero di persone sono state medicate in ospedale per ustioni. Colpita in particolare la città di Superior. Lo Stato del Colorado era già stato toccato da una forte siccità ...