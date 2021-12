In vigore le nuove misure anti covid, da subito quelle sulla quarantena breve (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le misure anti covid. Scattano da subito le nuove regole sulla quarantena breve mentre dal 10 gennaio partono le regole sull'obbligo del Super ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le. Scattano daleregolementre dal 10 gennaio partono le regole sull'obbligo del Super ...

Advertising

RegLombardia : Le nuove disposizioni nazionali in vigore hanno reso obbligatorio l’utilizzo della #mascherinachirurgica all’aperto… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con la proroga dello stato di emergenza e le nuove misure. Ci vor… - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: ?? #Quarantena per vaccinati e non, tutte le novità in 10 domande e risposte. Le nuove misure anti #Coronavirus entrano in vi… - alcinx : RT @sole24ore: ?? #Quarantena per vaccinati e non, tutte le novità in 10 domande e risposte. Le nuove misure anti #Coronavirus entrano in vi… - sole24ore : ?? #Quarantena per vaccinati e non, tutte le novità in 10 domande e risposte. Le nuove misure anti #Coronavirus entr… -