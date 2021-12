In Liguria 2.420 contagi in 24 ore, mai così tanti. Variante Omicron, 35 nuovi casi. Toti: “Ma i pazienti sono un terzo rispetto a dicembre 2020 grazie al vaccino”. In Italia indice di positività all’11,8 per cento (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cinque i morti. Da segnalare, nonostante la diminuzione di posti letto occupati negli ospedali, l’aumento del numero di pazienti in terapia intensiva: sono 47, 4 in più rispetto a giovedì 30 dicembre. Tra questi anche un bambino al Gaslini. In totale, nella Penisola sono stati rilevati 144.243 nuovi casi, con 155 decessi Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cinque i morti. Da segnalare, nonostante la diminuzione di posti letto occupati negli ospedali, l’aumento del numero diin terapia intensiva:47, 4 in piùa giovedì 30. Tra questi anche un bambino al Gaslini. In totale, nella Penisolastati rilevati 144.243, con 155 decessi

