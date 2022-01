In Italia ci sono ancora oltre 5,5 milioni di non vaccinati contro il Covid. 1,2 milioni hanno tra 40 e 49 anni. Quasi il 49% degli under 19 è ancora senza copertura (Di venerdì 31 dicembre 2021) sono oltre 5,5 milioni gli Italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid. È quanto emerge dal report del governo sui vaccini (qui il focus), aggiornato a questa mattina. In base al monitoraggio – senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni in cui i non vaccinati sono 3.232.473, ma la campagna è partita da poche settimane – sono 5.560.532 le persone che non hanno fatto la prima dose. Venerdì scorso erano 5.683.275 (122.743 in meno). In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.202.480) e in quella 50-59 anni (1.021.601). ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021)5,5glini che ad oggi nonil. È quanto emerge dal report del governo sui vaccini (qui il focus), aggiornato a questa mattina. In base al monitoraggio –calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11in cui i non3.232.473, ma la campagna è partita da poche settimane –5.560.532 le persone che nonfatto la prima dose. Venerdì scorso erano 5.683.275 (122.743 in meno). In termini assoluti, il numero più alto di nonè tra i 40-49(1.202.480) e in quella 50-59(1.021.601). ...

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’invit… - cinese13 : RT @Marceli91113868: @Pep_Maio Io sono nato , cresciuto sotto il regime comunista di Ceausescu ma quello che succede adesso in Italia super… - rob_arci : RT @Retake_Roma: Sono oltre 900 gli eventi che abbiamo organizzato a Roma durante il 2021. E questo nonostante alcuni stop forzati. Grazie… -