In Israele rilevato il primo caso di flurona | un' infezione contemporanea di influenza e Covid

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ildi quella che è stata chiamata '', un'di, .è stato registrato in. Lo riporta il sito Ynet spiegando che si tratta di una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Israele rilevato

Lo riporta il sito Ynet spiegando che si tratta di una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante delle analisi all'ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di. Secondo il ...Flurona , primo caso al mondoin: ma di cosa si tratta? Il termine è evidentemente un neologismo, figlio di una crasi tra 'flu' (influenza in inglese) e 'rona' (porzione del vocabolo Coronavirus), e indica una ...Il primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona', un'infezione contemporanea di influenza e Covid, .è stato registrato in Israele. Lo ...«Il caso riscontrato in Israele - ha aggiunto - induce a dire ancor di più vaccinatevi anche contro l'influenza». osa è il contagio da Covid e influenza SALUTE Foto LA PREVISIONE L'anno che verrà: il ...