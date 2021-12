In arrivo il nuovo Super Green pass per il lavoro: sarà (quasi) lockdown per i no vax (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le nuove regole sulla quarantena in vigore già da subito, così come la nuova capienza degli stadi fissata al 50%. Intanto il governo pensa già al prossimo provvedimento, il primo del 2022 che ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le nuove regole sulla quarantena in vigore già da subito, così come la nuova capienza degli stadi fissata al 50%. Intanto il governo pensa già al prossimo provvedimento, il primo del 2022 che ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo Doctor Strange nel Multiverso della Follia: sguardo ravvicinato ad America Chavez in una promo art In un post su Instagram condiviso dall'artista del packaging Jerry Wilson, ci viene fornito uno sguardo ravvicinato ad America Chavez, nuovo arrivo nel Marvel Cinematic Universe, che sarà ...

Ha vinto il "modello Bolsonaro" Ma soprattutto perché, dopo quasi due anni, l'arrivo previsto e prevedibile di una variante più ... Soffermandoci sull'Italia, il nuovo decreto che verrà varato dopo la riunione della cabina di regia e ...

Covid: E' in arrivo il super green pass per lavorare Agenzia ANSA È in arrivo un reboot di Wolverine? Il regista di The King's Man - Le origini Matthew Vaughn ha ammesso di avere un debole per il personaggio e di desiderare la regia di una origin story degli X-men incentrata sul mutante ...

I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox 2022/ Diretta streaming e video: previsioni segni I Fatti Vostri, l'oroscopo 2022 di Paolo Fox in diretta tv e streaming: le previsioni per il nuovo anno per tutti i segni, grafici e classifica.

