Il tempo ha dato ragione a Sandra Gallina sull'Ue e sui vaccini (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 25 febbraio del 2021 Roberto Burioni utilizzò la clava di Twitter per trovare un capro espiatorio per i ritardi che i paesi dell'Unione europea stavano accumulando su Israele, Stati Uniti e Regno Unito nella campagna di vaccinazione: Sandra Gallina, funzionaria della Commissione europea, nominata da Ursula von der Leyen a capo della direzione generale della Sanità per negoziare a nome dell'Ue con le case farmaceutiche. Erano i giorni in cui AstraZeneca annunciava un taglio delle dosi che avrebbe dovuto consegnare nel primo trimestre: non 180 milioni come previsto dal contratto, non 120 milioni come comunicato in dicembre, ma appena 30 milioni, ufficialmente per un problema di rendimento, anche se la realtà verrà descritta un mese dopo da Mario Draghi con queste parole: "A me pare che alcune società abbiano venduto le dosi 2-3 volte". Burioni ...

